Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не справился с зонтом и рассмешил принца Чарльза . Об этом сообщает Telegram-канал RT, в распоряжении которого оказалось видео с мероприятия.

Курьезный случай приключился с главой британского правительства на открытии полицейского мемориала, во время которого внезапно начался дождь. На кадрах видно, как Борис Джонсон, с трудом справившись с механизмом, открыл зонт, а его затем порывом ветра вывернуло наизнанку. Эта ситуация вызвала улыбку у принца Чарльза и всех присутствовавших.