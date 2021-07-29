Захарова высмеяла Тихановскую из-за «печенек Байдена»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала в Telegram на высказывания лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая встретилась с главой Белого дома Джо Байденом. Дипломат высмеяла её из-за фразы про «печеньки».

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Тихановская заявила, что глава Белого дома после завершения встречи дал ей «печенек из Белого дома». Захарова вспомнила произведение Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове». В нём отрицательного героя склоняют к выдаче военных секретов, угощая вареньем и печеньем. Захарова также пошутила на тему файлов под названием «cookies», которые используются для аутентификации пользователя и хранения его настроек при посещении различных веб-сайтов.

Вспомнились куки (cookie/печенье) — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю. Печеньки — доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго, — написала официальный представитель МИД России.

28 июля в Белом доме Байден и Тихановская провели встречу. Глава белорусской оппозиции заявила, что суверенитет республики не подлежит торгу и обсуждению. Она считает, что любые сделки, которые подписал «нелегитимный режим» Александра Лукашенко, не подлежат обсуждению и торгу. Тихановская также высказалась за включение кризиса в Белоруссии в международную повестку дня в ООН и ОБСЕ.