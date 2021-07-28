Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В частности, обсуждалась ситуация в Афганистане и на границе Азербайджана и Армении, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.