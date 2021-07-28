"Ложь льется потоком": В Крыму оценили ответ Зеленского на статью Путина

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал «потоком лжи» ответ украинского президента Владимира Зеленского на статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Слова украинского лидера он прокомментировал в разговоре с «Газетой.Ru».

Зеленский назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 области Украины и Крым — ее родными детьми и наследниками. По мнению Бальбека, такая позиция украинского президента говорит о том, что Зеленский не знает историю своей страны.

«Ложь льется потоком из уст украинского лидера, ведь только полный невежда в истории мог включить на тот момент византийский Крым в состав Киевской Руси. Крым — это колыбель русского православия, но уж точно не один из регионов тогдашнего Древнерусского государства. Крым стал частью России только в ходе завоевательных походов при Екатерине II, и с этого момента он навсегда стал русским», — сказал Бальбек.

Он также назвал Зеленского «запутавшемся в собственном вранье жалким политиканом» и обвинил его в том, что с помощью умных слов он пытается подменить исторические факты.

Президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», которую анонсировал во время недавней прямой линии. Материал опубликован в понедельник, 12 июля, на официальном сайте Кремля.

«Именно советская национальная политика — вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов — закрепила на государственном уровне положение о трех отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском», — напомнил глава государства.

Он отметил, что современное украинское государство — «целиком и полностью детище советской эпохи», которое создавалась во многом за счет исторической России. При этом Путин подчеркнул, что в основе его статьи лежат не какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках.

«Руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают об этих фактах не вспоминать», — указал президент.

По его словам, нынешний курс официального Киева на насильственную ассимиляцию и формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, «по своим последствиям сравним с приме­нением против нас оружия массового поражения».

«В результате такого грубого, искус­ственного разрыва русских и украинцев русский народ может совокупно уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы», — предупредил российский лидер.

Путин заявил, что Россия никогда не позволит использовать против себя свои исторические территории и живущих там «близких для нас» людей: «А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну».

Путин анонсировал новую аналитическую статью про историю России и Украины во время прямой линии 30 июня. Он также отметил, что не считает Украину недружественной страной.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Киевскую Русь матерью украинской истории и призвал «дальних родственников», в том числе Россию, не претендовать на «историю Украины». Соответствующее заявление опубликовано на странице главы государства в Instagram.

«Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что России не стоит пытаться доказать свою причастность к той тысячелетней истории, «находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров». Зеленский назвал Киевскую Русь матерью истории Украины.

«24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где она произошла, за тысячи километров», — подчеркнул президент.

С 2010 года в России 28 июля принято считать Днем Крещения Руси. На Украине с 2008 года в этот день отмечается День крещения Киевской Руси — Украины. В Русской православной церкви 28 июля отмечается память князя Владимира.

41% граждан Украины в настоящий момент, на седьмой год работы мощной антироссийской пропаганды, согласны с тезисом президента России Владимира Путина о том, что «россияне и украинцы — один народ».

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы «Рейтинг», представленные сегодня, 27 июля.

Социологи отмечают, что 55% опрошенных не согласились с тезисом Владимира Путина, ещё 4% граждан Украины не определились со своей позицией.

В региональном разрезе с позицией российского лидера больше всего согласен восток Украины, больше всего не согласен — запад страны. Также социологи отмечают, что тезис о едином народе больше всего разделяют прихожане канонической Украинской православной церкви.