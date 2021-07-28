Депутат Госдумы отказался признавать Крым российским

Депутат Саратовской думы от КПРФ Николай Бондаренко отказался отвечать на вопрос о принадлежности полуострова Крым. Видео с заявлением парламентария появилось в Telegram.

На вопрос «Чей Крым?» депутат-коммунист ответил: «Вы меня поставили в тупик. Вы хотите, чтобы я сказал, что Крым — наш? Не скажу». Видео с этим заявлением Бондаренко появилось в telegram-канале «Заборовский». Автор публикации отметил, что депутат не смог ответить на вопрос, «выводящий предателей на чистую воду».

Ранее сообщалось, что глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил властям Турции признать Крым частью России. Там посчиталит, что признание Крыма российским необходимо для стран-партнеров, которые хотят выстраивать конструктивные взаимоотношения с Россией.