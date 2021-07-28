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Кремль прокомментировал слова Байдена о «проблемах Путина»

Lenta.ru
26 минут назад

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о якобы проблемах российского лидера Владимира Путина. Его цитирует ТАСС в среду, 28 июля.

По словам Пескова, утверждения американского президента неверны по своей сути. Налицо ошибочное знание и понимание современной России, отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что помощникам Байдена стоило бы подготовить ему справочную информацию о доле нефтегазового сектора в ВВП России.

«У него проблемы»: Байден высказался о Путине

Накануне Джо Байден заявил, что у российского лидера есть проблемы, о которых он знает, и это «делает его опаснее». По его словам, российское руководство испытывает сложности из-за того, что экономика РФ опирается исключительно на нефть и ядерное оружие.

В Совете Федерации считают, что такими заявлениями Джо Байден пытается успокоить внутренних оппонентов, встревоженных российскими новинками в сфере высоких технологий.

Политика,Видео,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет Федерации,ИТАР-ТАСС,
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