Кремль прокомментировал слова Байдена о «проблемах Путина»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о якобы проблемах российского лидера Владимира Путина. Его цитирует ТАСС в среду, 28 июля.

По словам Пескова, утверждения американского президента неверны по своей сути. Налицо ошибочное знание и понимание современной России, отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что помощникам Байдена стоило бы подготовить ему справочную информацию о доле нефтегазового сектора в ВВП России.

Накануне Джо Байден заявил, что у российского лидера есть проблемы, о которых он знает, и это «делает его опаснее». По его словам, российское руководство испытывает сложности из-за того, что экономика РФ опирается исключительно на нефть и ядерное оружие.