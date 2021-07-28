В Общественной палате рассказали, как будет защищено тестовое онлайн-голосование

Сегодня в Москве в рамках тестирования системы электронного голосования разделили на несколько частей цифровой ключ, при помощи которого можно будет расшифровать результаты. Об этом говорится в сообщении на сайте Общественной палаты столицы.

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В рамках тестирования 29-30 июля москвичи смогут высказать свое мнение по важным для города вопросам, а разработчики проверят систему тестового голосования на готовность к работе под нагрузкой и устойчивость к взлому, пояснили в ОП.

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«Разделение ключа расшифрования необходимо, чтобы результаты голосования сохранялись в тайне до его окончания. Узнать их можно будет только после того, как все части ключа вновь соберут вместе 30 июля, тогда и запустится процесс расшифровки результатов», - пояснил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

В сообщении отмечается, что каждая из частей ключа записана на отдельную флешку, защищенную кодом, который известен только хранителям – представителям Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году, политических партий и общественных организаций.

Флешки были запечатаны в номерные сейф-пакеты с защитой от вскрытия и переданы на хранение. А компьютер, на котором был сгенерирован ключ, отключен от интернета, помещен в экранируемый пакет и кейс и также отправлен на хранение.

«Без соединения всех частей ключа вместе на том же самом компьютере, где он был разделен, невозможно его расшифровать и, соответственно, узнать, как проголосовали москвичи», – рассказала заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Ольга Кириллова.

Участниками тестового голосования в Москве станут совершеннолетние жители города, у которых есть полная учетная запись на mos.ru. Они смогут высказать свое мнение по вопросу необходимости обязательной вакцинации от COVID-19 в ряде сфер экономики, а также по поводу того, какой транспорт в первую очередь необходимо развивать в столице – личный или общественный.

19 сентября в России, в единый день голосования, состоятся выборы депутатов Государственной думы, губернаторов регионов, а также выборы депутатов региональных законодательных органов государственной власти. В ходе сентябрьских выборов также будет применена технология дистанционного электронного голосования.