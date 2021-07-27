Россия внесла в ООН первый проект конвенции о противодействии киберпреступности

Россия внесла в ООН первый в мире проект конвенции о противодействии киберпреступности и криминальному использованию криптовалюты.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

По данным ведомства, 27 июля в штаб-квартире ООН в Вене межведомственная российская делегация, которую возглавляет заместитель генерального прокурора России Пётр Городов, на встрече с исполняющим обязанности исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Деннисом Чатчавалитом «официально внесла российский проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях».

Отмечается, что копию проекта передали главе спецкомитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях Фаузие Мебарки.

В надзорном ведомстве сообщили, что проект конвенции предусматривает борьбу с криминальным использованием криптовалюты и преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, в том числе касающимися поддельной медпродукции и наркотиков.