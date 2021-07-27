В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Россия внесла в ООН проект конвенции о борьбе с киберпреступностью

RT на русскомиещё 6
1 час назад

Россия внесла в ООН первый в мире проект конвенции о противодействии киберпреступности и криминальному использованию криптовалюты.

Россия внесла в ООН первый проект конвенции о противодействии киберпреступности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

По данным ведомства, 27 июля в штаб-квартире ООН в Вене межведомственная российская делегация, которую возглавляет заместитель генерального прокурора России Пётр Городов, на встрече с исполняющим обязанности исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Деннисом Чатчавалитом «официально внесла российский проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях».

Отмечается, что копию проекта передали главе спецкомитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях Фаузие Мебарки.

В надзорном ведомстве сообщили, что проект конвенции предусматривает борьбу с криминальным использованием криптовалюты и преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, в том числе касающимися поддельной медпродукции и наркотиков.

В июне замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил, что страна инициировала разработку всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию IT-технологий в преступных целях.

Политика,ООН,Совет безопасности РФ,Россия,Вена,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители