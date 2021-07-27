Поклонская оценила предложение признать Крым в обмен на Северный Кипр

Она подчеркнула, что крымский референдум — это волеизъявление людей, «торговаться» которым «не очень правильно». По словам депутата, его рано или поздно признают и Турция, и другие государства.

Поклонская добавила, что Турция — прекрасная страна, а также отметила, что процесс признания российского Крыма мог бы идти быстрее.

«Поскольку на сегодняшний день настоящим суверенитетом мало кто обладает, зависимость от гегемонов мировых имеется. Страшновато, наверное, принимать решение, которое не понравится «старшему брату», — сказала Поклонская.

Ранее в Кремле исключили возможность заключения соглашения по Крыму между Москвой и Анкарой, подразумевающее также признание Россией Северного Кипра.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.