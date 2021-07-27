Кремль ответил на заявления Польши о «Северном потоке-2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают причин негативного отношения Польши к «Северному потоку-2». Об этом сообщает РИА Новости.

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Заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач ранее сказал Polskie Radio, что Варшава приложит усилия, чтобы задержать запуск «Северного потока-2». Он заявил, что Польша задерживала завершение проекта в течение нескольких лет, чтобы на Украину и другие страны не оказывалось давление.

«Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен», - заявил Пшидач.

Песков отметил, что власти России не могут с пониманием относиться к подобным «декларациям».

«Здесь нужно понимать, почему Польша. Мы, честно говоря, затрудняемся в понимании такого отношения к такому важному для всей Европы проекту», - отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что «Северный поток-2» близок к завершению, проект вносит большой вклад в обеспечение энергобезопасности Европы.

«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Трубопровод обходит транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу и другие - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В июле 2021 года США объявили о достижении соглашения с Германией по «Северному потоку - 2» (американская администрация долгое время выступала против проекта и ввела серию санкций).

Президент США Джо Байден заявил, что остановить «Северный поток-2», завершенный на «99 процентов», было невозможно.