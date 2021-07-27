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Путин связал рост цен с действиями США

Lenta.ruиещё 16
1 час назад

Высокая инфляция в США отразится на всей мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает Regnum.

«В США инфляция превысила пять процентов, хотя, по-моему, у них целевой показатель где-то в районе двух. И уже два года подряд они 15 процентов верстают бюджет с дефицитом. Этот дефицит гасят за счет чего? За счет эмиссии. Отсюда инфляция», — отметил Путин.

По словам президента, в России инфляция «пусть и не столь значительная, но все же выходит за наши целевые ориентиры». Он призвал к скоординированным действиям в связи с ростом цен.

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В 2021 году годовая инфляция в России, согласно базовому сценарию, составит 5,7-6,2 процента, прогнозируется в заявлении Центрального банка. При этом в Банке России рассчитывают, что благодаря проводимой денежно-кредитной политике в 2022 году инфляция снизится до 4-4,5 процента и в дальнейшем будет находиться на уровне 4 процентов.

Политика,Видео,Владимир Путин,Центральный банк России,ИА REGNUM,Соединенные Штаты,
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