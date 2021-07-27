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Red Wings хочет создать новый лоукостер

News.ru
1 час назад

Red Wings планирует создать новое подразделение, которое будет заниматься низкобюджетными перевозками в регионах. Компания уже направила письма в администрации Челябинской, Свердловской областей и Пермского края с просьбой поддержать заявку на субсидирование новых рейсов в рамках правительственного постановления 1242. Об этом сообщает источник газеты «Коммерсант».

Red Wings хочет создать новый лоукостер
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Мы видим при масштабировании нашего регионального проекта возможности для сокращения издержек и дальнейшего снижения цен,— сообщил представитель Red Wings.

По информации источника, создания принципиально новой компании не будет: лоукост-модель внедрят в рамках того же юрлица. Red Wings планирует задействовать в регионах самолёты SSJ (Sukhoi Superjet), в авиапарке компании их семь. Также для сокращения расходов новый лоукостер откажется от уборки салонов и ускорит подготовку самолётов к вылету.

Всего в рамках постановления правительства 1242 будут выделены 7,7 млрд рублей на субсидии 266 региональных маршрутов.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин оценил вероятное повышение цен на авиаперевозки, по его словам, прогнозировать рост стоимости авиабилетов ещё рано. По мнению специалиста, это зависит от ряда факторов: открытия границ, а также от цены на керосин.

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