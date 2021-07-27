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Захарова заявила об активном вмешательстве США в дела Гаити

ИА Regnum
12 минут назад

Соединённые Штаты активно вмешались во внутриполитическую повестку Гаити после убийства президента республики Жовенеля Моиза. Об этом 26 июля написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Захарова: "Помогать стране реально США не собираются"
Фото: ТАССТАСС

Признаком вмешательства она назвала скорую замену Клода Жозефа в должности премьер-министра Гаити на Ариэля Анри.

«Помогать стране реально США не собираются, зато во внутриполитическую повестку вмешались очень активно: после того, как Клод Жозеф сделал своё дело, американцы поддержали смену исполняющего функции высшего должностного лица в стране, теперь это премьер-министр Ариэль Анри», — объяснила Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что давление со стороны США, вероятно, связано с готовностью Гаити выстраивать отношения с Китаем. Власти КНР продемонстрировали, что могут оказывать поддержку в вопросе вакцинации от COVID-19 и наращивать объём инвестиций в странах карибского бассейна, что вызывало «в Штатах раздражение на грани с истерикой».

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестные напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза в ночь на 7 июля. Глава государства получил смертельное ранение. Также была ранена его супруга, которая позднее скончалась в больнице. Всего по подозрениям в нападении на резиденцию президента Гаити задержали 26 человек, включая граждан США.

Политика,Мария Захарова,МИД,Соединенные Штаты,
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