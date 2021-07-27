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В Кремле удивились отношению Польши к «Северному потоку — 2»

News.ruиещё 28
1 час назад

Кремль не понимает, почему Польша негативно относится к проекту трубопровода «Северный поток — 2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы затрудняемся в понимании причин такого отношения Польши к важному и полезному для всей Европы проекту, — отметил пресс-секретарь.

Также Песков сообщил, что новый трубопровод внесёт существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы. Однако отнестись с пониманием к заявлению замглавы МИД Польши Марчина Пшидача невозможно. Такие декларации с польской стороны неприемлемы.

Польша спасает "Северный поток — 2"

Ранее в Польше заявили о «спасении Европы» от «Северного потока — 2». Варшава несколько лет пыталась приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2», рассказал заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.

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