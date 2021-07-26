Тихановская выступила за нормальные отношения с Россией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Москва и Минск должны создавать нормальные отношения. Соответствующее заявление она сделала на Совете по международным делам в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

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Тихановская также отметила желание продолжать торговые отношения. По ее словам, чтобы преодолеть возникший кризис, Кремлю стоит просто не вмешиваться во внутренние дела страны.