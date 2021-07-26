Кадыров призвал привить всех взрослых чеченцев

Вакцинацию от коронавируса должны пройти все жители Чечни. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в ходе расширенного совещания с членами правительства и главами районов, передаёт РИА Новости.

Фото: vk.com/ramzan vk.com/ramzan

Мы должны добиться того, чтобы вакцинацию прошло всё взрослое население республики, а не ограничиваться 60%. Это единственный способ обезопасить жителей от вируса, — подчеркнул он.

Глава региона призвал жителей своевременно делать прививку и прислушиваться к мнению врачей, а не людей, которые «не имеют ничего общего с медициной».

Жители региона должны проявить гражданскую сознательность и привиться, чтобы защитить себя и окружающих от COVID-19, — добавил он.

Сейчас 60% населения получили прививку от коронавируса в 11 из 17 районах Чечни. В регионе COVID-19 заболели всего 15 342 человека, 121 из них выявлен за последние сутки. Умерли 283 пациента.