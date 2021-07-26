Россия раскритиковала нежелание Франции признавать "Спутник V"

"Что мы действительно не приемлем, так это политизированное нежелание Франции признавать одну из самых эффективных вакцин, "Спутник V", которая уже одобрена в 67 странах", - отметили в дипмисии, комментируя слова депутата французского парламента, экс-министра внутренних дел Кристофа Кастанера.