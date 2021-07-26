Главный мотив: Проценко озвучил цели участия в выборах

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пошел на выборы ради возможности участвовать в перезагрузке системы здравоохранения, а также помощи медикам и пациентам. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Главный мой мотив: почему я согласился на участие в выборах – возможность участвовать в перезагрузке системы здравоохранения, возможность помочь врачам и пациентам. По поручению президента «Единая Россия» совместно с правительством и регионами запустили масштабную программу перезагрузки первичного звена оказания медицинской помощи. И мы с коллегами-врачами уже активно работаем над предложениями, которые помогут сделать современное здравоохранение доступным для всех», — подчеркнул Денис Проценко.

Врач отметил, что есть планы построить новые и отремонтировать действующие больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты. Кроме того, российские регионы получат современные машины скорой помощи и мобильные медицинские комплексы. Он также подчеркнул, что достойная медпомощь должна быть у россиян независимо от места проживания и достатка.

Напомним, «Единая Россия» продолжает сбор предложений в народную программу партии. Помочь ее сформировать может каждый, например, при помощи сайта NP.ER.RU.

«Единая Россия» 28 июля вместе с экспертами и общественниками будет обсуждать, какие меры нужны, чтобы сделать здравоохранение доступнее. Инициативы войдут в народную программу. Трансляцию обсуждения можно посмотреть на сайте партии ER.RU и в социальных сетях.

Владимир Путин предложил включить в первую пятерку кандидатов списка "Единой России" на выборы в Госдуму министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД Сергея Лаврова, главного врача московской ГКБ 40 "Коммунарка" Дениса Проценко, руководителя образовательного центра "Сириус" и сопредседателя центрального штаба ОНФ Елену Шмелеву и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

Путин подчеркнул, что именно съезд определит итоговый список. При этом президент высказал свое мнение.

"На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должны выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике, тяжеловесы и люди новые, но такие, которые так или иначе возглавляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни", - сказал он.

Среди таких направлений - поддержка семей с детьми, образование, здравоохранение, представление интересов страны на международной арене, укрепление обороноспособности государства.

Первым среди предлагаемых кандидатов списка Путин назвал министра обороны Сергея Шойгу, одного из основателей партии.

"Мы вместе с ним делали шаги по созданию партии", - напомнил Путин.

Кроме того, по его словам, сейчас Шойгу решает сложнейшие вопросы по укреплению российской армии, отметил Путин.

Главу МИД Сергея Лаврова президент назвал "блестящим дипломатом", который достойно представляет Россию на международной арене.

Главврач "Коммунарки" Денис Проценко одним из первых вступил в борьбу с эпидемией коронавируса, напомнил Владимир Путин.

"Очень достойно представляет огромное сообщество медицинских работников", - считает президент.

Сопредседатель ОНФ Елена Шмелева сделала много для образования детей, возглавляя центр "Сириус", и занимается распространением этого опыта по всей стране, рассказал президент об еще одном предлагаемом кандидате из пятерки.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - по словам Путина - "это имя, которое знает вся страна".

"У нее у самой большая дружная семья, семеро детей, в последнее время она стала известна тем, что возвращает наших детей из-за границы на родину из горячих точек", - рассказал Путин.

Отметим, что окончательное решение по списку кандидатов сегодня будет принято на съезде "Единой России" в ходе тайного голосования.

Главный врач московской больницы 40 в Коммунарке Денис Проценко согласен, что принуждения и перегибов по вакцинации быть не должно. Об этом он заявил в комментарии «Ленте.ру» в четверг, 22 июля.

«Да, я за вакцинацию как можно большего числа людей. Считаю, это главный путь. Но то, что президент сказал, что принуждения и перегибов быть не должно, поддерживаю, необходимо усиление разъяснительной работы», — сказал он, комментируя слова главы государства о том, что нельзя навязывать гражданам прививку против коронавируса.

По словам врача, перегибы только подрывают доверие к принимаемым противоэпидемическим мерам.

21 июля в ходе совещания с членами правительства российский лидер заявил, что в большинстве своем люди понимают, что нужно привиться. По его словам, в любом случае надо не навязывать людям решение о вакцинации, а объяснять.

20 июля Проценко призвал кандидатов на выборах в Госдуму, а также агитаторов и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться, чтобы минимизировать риски распространения инфекции.

В рамках первой видеоконференции проекта «Консилиум с Денисом Проценко», созданного на площадке «Единой России», врачи и эксперты в медицине обсудили актуальные запросы людей, сообщается на сайте партии.

Основной темой стало развитие медицины в регионах. Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко отметил, что «не везде есть то, что есть в нашей больнице». Он подчеркнул необходимость заложить «такие критерии развития здравоохранения, чтобы и жители мегаполиса, и сельских территорий чувствовали качественные изменения в современной медицине».

Таким изменениям, в частности, поможет пересмотр нормативов выделения средств на фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), устанавливаемые в сельских местностях, считает главврач Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов. Он предложил ввести повышающий коэффициент подушевого финансирования для сельских жителей и дополнительно стимулировать медиков к работе в сельских районах.

Кроме того, были отмечены недостаточные темпы установок таких ФАПов — по данным Общероссийского народного фронта (ОНФ), за 2020 год в регионах было построено немногим более 70 процентов от запланированного числа медицинских объектов. В шести регионах страны 91 запланированный ФАП не установлен, заявил замруководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев.

Другая проблема — дефицит специалистов, вызванный стремлением выпускников медицинских вузов уехать работать в крупные города. Поспособствовать изменению тенденции может предоставление жилья, однако, как отметил главный хирург, медицинский директор GMS Hospital (Москва) Бадма Башанкаев, существующего сейчас по программе «Земский доктор» выделения миллиона рублей не всегда достаточно.

В ряде регионов актуален и вопрос информирования местных жителей о возможностях получения медпомощи. Чаще всего люди попросту не знают о том, что могут получать высокотехнологичные медицинские услуги, сказал главврач Федерального центра нейрохирургии, депутат Тюменской областной Думы Альберт Суфианов.

Проект «Консилиум с Денисом Проценко» — это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения и главным врачом больницы в столичной Коммунарке Денисом Проценко. Участники обсуждают проблемы в сфере здравоохранения и предлагают пути решения вопросов. Озвученные инициативы будут включаться в народную программу «Единой России», в которой медицине посвящен отдельный раздел.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал кандидатов, которые примут участие в выборах в Госдуму в сентябре, и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться от коронавируса, а также соблюдать все санитарные требования.

"Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти - это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации", - сказал Проценко во вторник на брифинге с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.