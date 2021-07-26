Путин ввел новую льготу для детей-инвалидов

«Внести в указ президента РФ от 2 октября 1992 года 1557 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»... изменение, дополнив абзац седьмой пункта 1 после слов «инвалиды I и II групп» словами «дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей», – цитирует документ РИА «Новости».