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Путин поручил Беглову заняться улицами в Кронштадте

Российская Газета
41 минуту назад

Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел совещание по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла. Он отметил, что в регионе проживают более 7 миллионов человек и вопросы развития транспорта важны.

"Поэтому мы поговорим сегодня, что нужно будет сделать дополнительно для того, чтобы ситуация продолжала улучшаться", - сказал президент.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем докладе упомянул также обеспечение транспортной доступности Кронштадта, где создается исторический культурный центр.

"Там улицами надо заняться, в Кронштадте", - отреагировал Путин.

"Улицы, да", - согласился Беглов.

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Губернатор добавил, что в Кронштадте в соответствии с поручением Путина также реализуется масштабный проект "Остров фортов", началась реконструкция исторических фортов "Кроншлот", "Петр I" и "Александр I".

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