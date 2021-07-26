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Кадыров показал блогера-карлика Хасбика со штангой

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о цели визита в республику дагестанского YouTube-блогера Хасбуллы Магомедова, известного под псевдонимом Хасбик. Об этом он рассказал в Instagram-сторис.

Кадыров показал блогера-карлика Хасбика со штангой
Фото: @hasbullaaaa_777@hasbullaaaa_777

На опубликованных кадрах глава региона сидит вместе с Хасбиком рядом с тренажерами и боксерским рингом. Кадыров позвонил по видеосвязи популярному чеченскому блогеру Асхабу Тамаеву, предлагавшему устроить бой Хасбика и таджикского певца Абдурозика, также страдающего от генетического заболевания, и рассказал, что гость из Дагестана приехал к нему на сборы.

«Ну мы уже начали сборы, штангу, видишь, просто трогает, не чувствует ничего. Оказывается, мощный он, я не знал», — рассказал Тамаеву Кадыров.

В том же разговоре глава Чечни спросил про конфликт Хасбика с Тамаевым и вступился за блогера-карлика.

«Ты что себе позволяешь, почему обижаешь нашего брата?» — спросил он у Тамаева.

Хасбик в свою очередь рассказал подписчикам, что получил в подарок от Кадырова автомобиль Mercedes.

Ранее Хасбик отказался выходить на ринг с Абдурозиком. По словам организатора боя Тамаева, блогера не устроил размер гонорара — Хасбику предлагали за бой 5-7 миллионов рублей, что намного меньше суммы, которую требовал боец.

Хасбулла Магомедов — 18-летний дагестанский блогер, который обрел вирусную популярность в 2020 году благодаря нестандартной внешности: его рост при весе 18 килограммов составляет 93 сантиметра.

Политика,Рамзан Кадыров,Чеченская Республика,
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