Украинцев предупредили, что газ станет для них предметом роскоши

В германо-американском соглашении по "Северному потоку — 2" найдено большое количество невыгодных для Украины деталей. Об этом в своей статье написал журналист издания "Страна.ua" Максим Минин.

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Киеву обещают "весьма скромную" финансовую поддержку на развитие зеленой энергетики, тем самым намекая, что газ для украинцев будет и дальше становиться предметом роскоши, отметил журналист.

Также он обратил внимание на то, что Киев не является стороной сделки, а Германия обязалась начать переговоры с Россией о продлении газового транзита до 2034 года. Все это говорит о том, что субъектность Украины для США и ФРГ невысока, и даже переговоры с "Газпромом" Украина не будет вести сама, делает вывод автор.

По его словам, нельзя быть полностью уверенным, что переговоры увенчаются успехом для Киева, и неизвестно, какие объемы транзита Германия сможет "выбить" в рамках новой сделки. Никаких обязательств на этот счет в соглашении не записано, и никаких "серьезных гарантий" в конечном итоге Киев не получил, заключил журналист.

Бывший посол Украины в США и во Франции Олег Шамшур также отмечал, что обсуждение данной темы главами Германии и США Ангелой Меркель и Джо Байденом показало, что влияние этого обсуждения на судьбу газопровода и на место Украины в нем - «нулевое».