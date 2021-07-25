Украинское СМИ: Путин «выкрутил руки» Лукашенко

Президент России Владимир Путин "выкрутил руки" своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, из-за чего тот вынужден был "продать родину". Об этом заявил украинский журналист Иван Яковина в статье для газеты «Новое время».

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По словам Яковина, после введения Евросоюзом санкций против Лукашенко тот, чтобы избежать краха экономики, встал перед выбором — либо провести досрочные выборы и выпустить на свободу политзаключенных, либо договориться с Россией о деньгах. Однако Россия «их дает не очень охотно и не столько, сколько он [Лукашенко] хочет».

Тогда, по мнению украинца, белорусский президент решил, «мол, мне терять нечего, я псих, поэтому введу санкции против России». Речь идет о запрете транзита европейских товаров через территорию Белоруссии в Россию.

После этого состоялась встреча Путина и Лукашенко, на которой, как считает Яковина, российский лидер намекнул, что белорусская экономика сильно зависима от России. В итоге Путин заставил Лукашенко продать страну.

«Путин все-таки выкрутил ему руки и сумел добиться отказа Лукашенко от части суверенитета над Беларусью. Лукашенко очень переживает, чтобы не начались волнения после того, как всем станет известно, что он продал родину Владимиру Путину», — написал Яковина.

О страхе Лукашенко свидетельствуют многочисленные обыски и аресты негосударственных белорусских СМИ и неправительственных организаций Белоруссии, считает публицист. По его словам, войну с оппозицией Лукашенко ведет в том числе и за Россию.

По мнению журналиста, Лукашенко также может компенсировать нехватку денег массовыми репрессиями.

"Что-то его явно очень сильно прищемило в последние дни", — заключил Яковина.