Эксперт: Россия сможет обойти ограничения для «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2/Paul Langrock Nord Stream 2/Paul Langrock

Специалист отметил, что «Газпром» может формально выполнить требование об ограничении монополии поставщиков газа. Например, топливо можно продавать европейским потребителям в 12 милях от побережья континента, эта морская зона не относится к территории ЕС.

«И они будут вторую часть трубы загружать как бы своим газом. Таким образом, морскую часть можно будет загрузить на 100%», - сказал Юшков.

По его словам, начало эксплуатации нового газопровода позволит снизить негативное влияние на природу и уменьшит выбросы парникового газа по сравнению с украинским транзитом.

Это связано с тем, что от Ямала до Германии по северному маршруту расстояние меньше почти на 2 тысячи км.

Эксперт также заявил, что газопровод безопасен: держит давление и не допускает утечек.

Юшков убежден, что Россия будет исполнять контракт на поставку газа через территорию Украины. Нынешний контракт Россия могла бы соблюдать, оплачивая транзит, но не осуществлять его. Это стало бы проблемой для Киева, поскольку отсутствовал бы физический реверс.

«Они столкнулись бы с проблемой газоснабжения собственного потребителя», - сказал Юшков.