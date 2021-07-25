В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Эксперт: Россия сможет обойти ограничения для «Северного потока — 2»

Майк Габриелян
45 минут назад

Россия сможет загрузить морскую часть газопровода "Северный поток — 2" на полную мощность. Так полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Его мнение приводит газета «Известия».

Эксперт: Россия сможет обойти ограничения для «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2/Paul LangrockNord Stream 2/Paul Langrock

Специалист отметил, что «Газпром» может формально выполнить требование об ограничении монополии поставщиков газа. Например, топливо можно продавать европейским потребителям в 12 милях от побережья континента, эта морская зона не относится к территории ЕС.

«И они будут вторую часть трубы загружать как бы своим газом. Таким образом, морскую часть можно будет загрузить на 100%», - сказал Юшков.

По его словам, начало эксплуатации нового газопровода позволит снизить негативное влияние на природу и уменьшит выбросы парникового газа по сравнению с украинским транзитом.

Это связано с тем, что от Ямала до Германии по северному маршруту расстояние меньше почти на 2 тысячи км.

Эксперт также заявил, что газопровод безопасен: держит давление и не допускает утечек.

Юшков убежден, что Россия будет исполнять контракт на поставку газа через территорию Украины. Нынешний контракт Россия могла бы соблюдать, оплачивая транзит, но не осуществлять его. Это стало бы проблемой для Киева, поскольку отсутствовал бы физический реверс.

«Они столкнулись бы с проблемой газоснабжения собственного потребителя», - сказал Юшков.

По его мнению, президент России Владимир Путин заверил канцлера ФРГ Ангелу Меркель, что в рамках контракта Москва не будет создавать сложности для Украины.

Политика,Ангела Меркель,Игорь Юшков,Владимир Путин,Финансовый университет,Газпром,ЕС,газета "Известия",Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители