Эксперт: Россия сможет обойти ограничения для «Северного потока — 2»

Россия сможет загрузить морскую часть газопровода "Северный поток — 2" на полную мощность. Так полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Его мнение приводит газета «Известия».
Специалист отметил, что «Газпром» может формально выполнить требование об ограничении монополии поставщиков газа. Например, топливо можно продавать европейским потребителям в 12 милях от побережья континента, эта морская зона не относится к территории ЕС.
«И они будут вторую часть трубы загружать как бы своим газом. Таким образом, морскую часть можно будет загрузить на 100%», - сказал Юшков.
По его словам, начало эксплуатации нового газопровода позволит снизить негативное влияние на природу и уменьшит выбросы парникового газа по сравнению с украинским транзитом.
Это связано с тем, что от Ямала до Германии по северному маршруту расстояние меньше почти на 2 тысячи км.
Эксперт также заявил, что газопровод безопасен: держит давление и не допускает утечек.
Юшков убежден, что Россия будет исполнять контракт на поставку газа через территорию Украины. Нынешний контракт Россия могла бы соблюдать, оплачивая транзит, но не осуществлять его. Это стало бы проблемой для Киева, поскольку отсутствовал бы физический реверс.
«Они столкнулись бы с проблемой газоснабжения собственного потребителя», - сказал Юшков.
По его мнению, президент России Владимир Путин заверил канцлера ФРГ Ангелу Меркель, что в рамках контракта Москва не будет создавать сложности для Украины.