МИД заявил об искусственном нагнетании обстановки в Черном море

В МИД России заявили, что обстановка в Черном море "искусственно нагнетается" внерегиональными игроками, передает РИА Новости.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine Ministry of Defense of Ukraine

В связи с этим Москва будет внимательно отслеживать выполнение конвенции Монтре о проливах. В том числе в части ограничения общего максимального тоннажа при транзите, предельного тоннажа военных кораблей неприбрежных держав в Черном море и сроков их пребывания в черноморской акватории, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Особая роль в обеспечении выполнения положений конвенции принадлежит Турции, напомнили в МИД, так как эта страна наделена правами в отношении контроля над транзитом через проливы военных судов.

Данное заявление было сделано в связи с годовщиной подписания Конвенции Монтре о режиме черноморских проливов.