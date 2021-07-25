МИД заявил об искусственном нагнетании обстановки в Черном море

В МИД России заявили, что обстановка в Черном море "искусственно нагнетается" внерегиональными игроками, передает РИА Новости.
В связи с этим Москва будет внимательно отслеживать выполнение конвенции Монтре о проливах. В том числе в части ограничения общего максимального тоннажа при транзите, предельного тоннажа военных кораблей неприбрежных держав в Черном море и сроков их пребывания в черноморской акватории, отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Особая роль в обеспечении выполнения положений конвенции принадлежит Турции, напомнили в МИД, так как эта страна наделена правами в отношении контроля над транзитом через проливы военных судов.
Данное заявление было сделано в связи с годовщиной подписания Конвенции Монтре о режиме черноморских проливов.
Конвенция была принята в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы и в мирное, и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и остальных государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, и для них введены существенные ограничения по классу и по тоннажу.