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МИД РФ: В Черном море нагнетается обстановка

Ювелина Бернст
31 минуту назад

В МИД России заявили, что обстановка в Черном море "искусственно нагнетается" внерегиональными игроками, передает РИА Новости.

МИД заявил об искусственном нагнетании обстановки в Черном море
Фото: Ministry of Defense of UkraineMinistry of Defense of Ukraine

В связи с этим Москва будет внимательно отслеживать выполнение конвенции Монтре о проливах. В том числе в части ограничения общего максимального тоннажа при транзите, предельного тоннажа военных кораблей неприбрежных держав в Черном море и сроков их пребывания в черноморской акватории, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Особая роль в обеспечении выполнения положений конвенции принадлежит Турции, напомнили в МИД, так как эта страна наделена правами в отношении контроля над транзитом через проливы военных судов.

Данное заявление было сделано в связи с годовщиной подписания Конвенции Монтре о режиме черноморских проливов.

Конвенция была принята в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы и в мирное, и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и остальных государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, и для них введены существенные ограничения по классу и по тоннажу.

Политика,МИД,РИА Новости,Москва,
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