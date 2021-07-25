В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Экс-депутат Рады рассказал о «прозрении» Зеленского насчет Запада

Елена Прошина
1 час назад

Президент Владимир Зеленский «начал прозревать» в вопросе истинного отношения Запада к Украине. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».

Экс-депутат Рады рассказал о «прозрении» Зеленского насчет Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы обнажили собственный рынок, убили своих экспортеров и внутренних товаропроизводителей. В обмен на то, что нам говорят «когда-нибудь через сложный путь реформ вы может быть станете европейцами». Зеленский начал прозревать. Он уже говорит прямо: «скажите, когда?» А ответа нет», — сказал Мураев.

Депутат подчеркнул, что Евросоюз не в состоянии «прокормить» Украину. А если ее примут в ЕС, европейцам придется подтягивать нового члена до своего уровня, считает бывший депутат. Однако средств на это у Европы нет.

Он полагает, что Украина должна пересмотреть свои экономические отношения с Евросоюзом.

Напомним, что в 2014 году Украина подписала с Евросоюзом соглашение об ассоциации. В полном объеме оно начало действовать в 2016 году, открыв рынок Украины для товаров из ЕС. Кроме создания зоны свободной торговли, это соглашение оговаривает развитие сотрудничества в оборонной сфере, налогообложении, украинских государственных финансов, в борьбе с терроризмом, а также в области контроля за миграцией.

В последнее время, на фоне ситуации вокруг газопровода «Северный поток-2», Зеленский особенно часто заявляет о необходимости вступления Украины в Евросоюз и присоединения ее к НАТО в качестве гарантий национальной безопасности страны. В частности, присоединение к ЕС он считает «стратегически достижимой мечтой».

Политика,Евгений Мураев,Владимир Зеленский,Верховная Рада,НАТО,ЕС,Украина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители