Экс-депутат Рады рассказал о «прозрении» Зеленского насчет Запада

Президент Владимир Зеленский «начал прозревать» в вопросе истинного отношения Запада к Украине. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».
«Мы обнажили собственный рынок, убили своих экспортеров и внутренних товаропроизводителей. В обмен на то, что нам говорят «когда-нибудь через сложный путь реформ вы может быть станете европейцами». Зеленский начал прозревать. Он уже говорит прямо: «скажите, когда?» А ответа нет», — сказал Мураев.
Депутат подчеркнул, что Евросоюз не в состоянии «прокормить» Украину. А если ее примут в ЕС, европейцам придется подтягивать нового члена до своего уровня, считает бывший депутат. Однако средств на это у Европы нет.
Он полагает, что Украина должна пересмотреть свои экономические отношения с Евросоюзом.
Напомним, что в 2014 году Украина подписала с Евросоюзом соглашение об ассоциации. В полном объеме оно начало действовать в 2016 году, открыв рынок Украины для товаров из ЕС. Кроме создания зоны свободной торговли, это соглашение оговаривает развитие сотрудничества в оборонной сфере, налогообложении, украинских государственных финансов, в борьбе с терроризмом, а также в области контроля за миграцией.
В последнее время, на фоне ситуации вокруг газопровода «Северный поток-2», Зеленский особенно часто заявляет о необходимости вступления Украины в Евросоюз и присоединения ее к НАТО в качестве гарантий национальной безопасности страны. В частности, присоединение к ЕС он считает «стратегически достижимой мечтой».