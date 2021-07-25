Экс-депутат Рады рассказал о «прозрении» Зеленского насчет Запада

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«Мы обнажили собственный рынок, убили своих экспортеров и внутренних товаропроизводителей. В обмен на то, что нам говорят «когда-нибудь через сложный путь реформ вы может быть станете европейцами». Зеленский начал прозревать. Он уже говорит прямо: «скажите, когда?» А ответа нет», — сказал Мураев.

Депутат подчеркнул, что Евросоюз не в состоянии «прокормить» Украину. А если ее примут в ЕС, европейцам придется подтягивать нового члена до своего уровня, считает бывший депутат. Однако средств на это у Европы нет.

Он полагает, что Украина должна пересмотреть свои экономические отношения с Евросоюзом.

Напомним, что в 2014 году Украина подписала с Евросоюзом соглашение об ассоциации. В полном объеме оно начало действовать в 2016 году, открыв рынок Украины для товаров из ЕС. Кроме создания зоны свободной торговли, это соглашение оговаривает развитие сотрудничества в оборонной сфере, налогообложении, украинских государственных финансов, в борьбе с терроризмом, а также в области контроля за миграцией.