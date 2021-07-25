Путин принял участие в спуске на воду новейшего супертраулера

"Механик Сизов" - это по сути плавучий рыбзавод, он будет вылавливать до 60 тысяч тонн рыбы в год и тут же на борту ее перерабатывать, замораживать, чтобы отвезти в порт отправления. Всего таких траулеров будет спущено 10.