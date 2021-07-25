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Путин принял участие в спуске на воду супертраулера новейшего поколения

Российская Газетаиещё 8
40 минут назад

Владимир Путин в воскресенье, 25 июля после главного военно-морского парада принял участие в церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения - большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 "Механик Сизов".

Путин принял участие в спуске на воду новейшего супертраулера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Церемония прошла на "Адмиралтейских верфях". Огромное судно, несмотря на свои размеры, вошло в воду без брызг.

"Механик Сизов" - это по сути плавучий рыбзавод, он будет вылавливать до 60 тысяч тонн рыбы в год и тут же на борту ее перерабатывать, замораживать, чтобы отвезти в порт отправления. Всего таких траулеров будет спущено 10.

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Политика,Владимир Путин,Адмиралтейские верфи,
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