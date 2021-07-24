Киев наказал Wildberries за продажу "российской пропаганды"

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении российской компании Wildberries из-за продажи военной формы РФ. Об этом министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил в Telegram.

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«Ретейл с РФ в том числе продавал российскую пропаганду и форму российских солдат. Он не будет работать на Украине», - написал чиновник.

По его словам, это "еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии", антиукраинских тезисов, книг и нарративов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО от 16 июля. Оно предусматривает персональные санкции против российского интернет-ретейлера Wildberries и соучредителей компании.

Под санкции попали соучредители Wildberries, граждане РФ Владислав и Татьяна Бакальчук, представители компании Андрей Ревяшко и Алексей Кузменко. Кроме того, санкции касаются гражданина Франции Жераля-Юбера Файяра, учредителя организации «Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции». Под рестрикции также попала француженка Кристель Неан. Она проживает в Донецке и является сотрудником Международного пресс-центра Doni.

Также санкции касаются юридических лиц. Это компания Wildberries и ее структуры, Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции, ассоциация «Представительство Донецкой народной республики во Франции», и ассоциация «Франция – Крым».