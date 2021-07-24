Памфилова разрешила двойникам участвовать в выборах в Госдуму

Председатель центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что ЦИК получает жалобы на использование двойников кандидатов на выборах в ряде российских регионов, пишет «Московский комсомолец».

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Применение данной технологии формально не является нарушением закона, заявила Памфилова. Поэтому избирком не может отказать кандидатам-"двойникам" в регистрации, если у них "все в порядке с документами".

В то же время глава ЦИК назвала это «грязной технологией» и добавила, что политтехнологи, практикующие такую тактику, и их наниматели "должны стать нерукопожатными".

По данным «Коммерсанта», среди кандидатов в Госдуму по одномандатным округам есть 24 пары выдвиженцев с похожими или одинаковыми фамилиями.