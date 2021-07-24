В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Памфилова разрешила двойникам участвовать в выборах в Госдуму

Ювелина Бернст
21 минуту назад

Председатель центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что ЦИК получает жалобы на использование двойников кандидатов на выборах в ряде российских регионов, пишет «Московский комсомолец».

Памфилова разрешила двойникам участвовать в выборах в Госдуму
Фото: ТАССТАСС

Применение данной технологии формально не является нарушением закона, заявила Памфилова. Поэтому избирком не может отказать кандидатам-"двойникам" в регистрации, если у них "все в порядке с документами".

В то же время глава ЦИК назвала это «грязной технологией» и добавила, что политтехнологи, практикующие такую тактику, и их наниматели "должны стать нерукопожатными".

По данным «Коммерсанта», среди кандидатов в Госдуму по одномандатным округам есть 24 пары выдвиженцев с похожими или одинаковыми фамилиями.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

Политика,Элла Памфилова,Владимир Путин,Центризбирком России,Госдума,Московский комсомолец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители