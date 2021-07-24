Памфилова разрешила двойникам участвовать в выборах в Госдуму

Председатель центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что ЦИК получает жалобы на использование двойников кандидатов на выборах в ряде российских регионов, пишет «Московский комсомолец».
Применение данной технологии формально не является нарушением закона, заявила Памфилова. Поэтому избирком не может отказать кандидатам-"двойникам" в регистрации, если у них "все в порядке с документами".
В то же время глава ЦИК назвала это «грязной технологией» и добавила, что политтехнологи, практикующие такую тактику, и их наниматели "должны стать нерукопожатными".
По данным «Коммерсанта», среди кандидатов в Госдуму по одномандатным округам есть 24 пары выдвиженцев с похожими или одинаковыми фамилиями.
Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.