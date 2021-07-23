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Прилепин предложил снова назвать Волгоград Сталинградом

Ura.Ru
25 минут назад

Партия «Справедливая Россия — За правду» планирует после сентябрьских выборов внести в Госдуму законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград. Об этом заявил сопредседатель партии, писатель Захар Прилепин.

Прилепин предложил назвать Волгоград Сталинградом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Осенью мы обязательно внесем законопроект о переименовании города Волгоград в город Сталинград. Надеемся на поддержку наших избирателей и жителей Волгограда», — рассказал Захар Прилепин РИА «Новости».

По словам писателя, России необходимо возвращение важнейших символов советской эпохи из-за процветающего в Восточной и Западной Европе антисоветизма. Прилепин считает, что в этих условиях Сталинград как город-герой, переломивший ход Великой Отечественной войны, должен вернуть свое имя.

В партии уточнили, что учтут мнение жителей города, запустив открытое голосование. Его результаты лягут в основу законопроекта.

Политика,Захар Прилепин,Госдума,РИА Новости,Волгоград,
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