Запад не любит Россию, так как она проводит независимую политику. Об этом в ходе вебинара «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, который входит в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму.

«Вот это раздражение тем, что Россия «не оправдала ожиданий» и занимает независимую позицию... особенно, когда Запад хочет диктовать всем остальным, а не договариваться со всеми остальными... это, к сожалению, будет проявляться и дальше», — сказал Лавров.

Видео дня

По словам российского министра, эта линия Запада отчетливо прослеживается в документах саммитов и совещаний НАТО и Евросоюза.

«Нам не привыкать, будем отстаивать свои интересы так, как мы их понимаем, но всегда оставляя дверь открытой для сотрудничества», — подытожил глава МИД.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена твердо противостоять давлению Вашингтона. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, США за последние годы спровоцировали беспрецедентное ухудшение отношений с Россией, из-за чего российско-американские отношения «подошли к опасной конфронтационной черте».

«Подобная линия Вашингтона, грубо нарушающая международное право, будет и далее встречать твердое противодействие в контексте отстаивания законных интересов Российской Федерации», — отметили в министерстве.

России и США надо приложить максимум усилий и сделать все возможное, чтобы предотвратить вооруженный конфликт между странами. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. (Текст опубликован на странице дипмиссии в Facebook). Он добавил, что две мировые державы должны друг друга как минимум уважать. В противном случае невозможно построение взаимовыгодных отношений.

"Нам следует научиться сотрудничать ради безопасности и процветания россиян и американцев. Российская сторона к такой работе готова", - подчеркнул дипломат, выразив надежду, что интересы Москвы будут учитываться.

По словам Антонова, недавний саммит РФ и США в Женеве не позволил добиться значительного улучшения отношений между странами, но зато удалось начать комплексный двусторонний диалог.

"За последние годы накопилось слишком много взаимных претензий и противоречий, которые одним рывком урегулировать не получится. Однако возможности для позитивной динамики есть", - подчеркнул посол.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил публикацию Райнхарда Крумма — главы венского представительства Фонда Фридриха Эберта, в которой тот заявляет о разрушенной Россией европейской мечте. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор отметил, что в публикации обозначена объективная оценка взаимоотношений Москвы с западным миром.

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовало статью Крумма, в которой он рассказал о разрушенной Россией мечте Европы. По словам обозревателя, Запад надеялся, что Москва столкнется с непреодолимыми трудностями, после чего «пойдет на попятную», однако это не соответствует реальности.

Facebook

«Мечта о том, что Россия из-за политических и экономических трудностей пойдет на попятную и вновь обратит взор на Запад, не исполнится. Внутреннее развитие России, а также и развитие ее внешней политики, вызывающие такое эмоциональное отторжение в ЕС и США, — это развитие изумило как Восток, так и Запад. Оно привело у нас к параличу мышления, никто не знает, что делать дальше», — подчеркнул Крумм.

Он отметил, что Европе следует четко сформулировать свои интересы в сфере безопасности и пойти на переговоры, при помощи последовательных встреч между главами государств найти точки соприкосновения и заключить взаимовыгодные договоры. Автор статьи заключил, что подобная политика будет сложной, однако возможной. Он призвал власти Германии и Евросоюза перейти к активным действиям, а не просто реагировать на происходящее.

Цеков: В Европе наконец-то появилось понимание, как надо с нами взаимодействовать

Заявление о том, что действия Москвы привели Европу к параличу мышления, — абсолютно точно. Так Сергей Цеков начал комментировать статью Райнхарда Крумма для «Ленты.ру».

«Они-то считали, что справились с Россией, но не тут-то было. Я хочу заметить, мы-то историю знаем, что Европа пыталась и ослабить, и разрушить Россию на протяжении столетий. Но мы тоже выводы делаем и консолидируемся», — отметил политик.

Цеков добавил, что попытки Европы ослабить или разрушить Россию не привели ни к каким результатам. По словам члена профильного комитета Совета Федерации, эти попытки дали обратный эффект: консолидацию российского сообщества и усиление культурных, духовных и семейных ценностей.

«Наконец они объективно это понимают и сознают, что с такой Россией надо говорить, не навязывая нам какое-то свое видение. Собственно говоря, как гласит русская пословица: не надо ходить со своим уставом в чужой монастырь. Вот они со своим уставом, взглядами и прочим пытались войти в Россию и поняли, что это невозможно. Такая Россия, какая она есть, выгодна Европе, с таким характером, с таким видением внутренней и внешней политики. И не надо пытаться ее исправить», — заключил сенатор.

Ранее главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау заявили, что отказ Германии и США бороться против строительства газопровода «Северный поток-2» создал новые угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. Министры двух стран сочли, что решение о строительстве газопровода создало политический кризис, кризис безопасности и кризис доверия в Европе, который сейчас значительно углубляется отказом от попыток остановить запуск газопровода.

Российский телеведущий Владимир Познер в беседе с NEWS.ru рассказал, что к России как к стране, «к режиму», за границей относятся в основном отрицательно. Он считает, что всё дело в политике.

Что касается отношения к нам как к стране. Это вопрос другой. Это связано с политикой, которая проводится в данное время. Отношение, к сожалению, к нам в основном отрицательное. Но это, я повторяю, как к стране, как к режиму. Отношение отрицательное, — отметил журналист.

Иная ситуация с искусством. Публицист подчеркнул, что русскую культуру «очень высоко ценят» в Европе, Японии и США.