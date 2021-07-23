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Путин анонсировал «беспрецедентные» предложения для Японии по Курилам

BFM.RUиещё 11
58 минут назад

Президент РФ Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность на Курильских островах, передает ТАСС.

Путин анонсировал уникальные предложения для Японии по Курилам
Фото: ТАССТАСС

Путин отметил, что обсуждал это с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, и у того есть хорошие наработки и предложения.

«То, о чем мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», — сказал глава государства.

Путин в преддверии поездки Мишустина на Дальний Восток попросил его в рамках рабочей программы в регионе обратить особое внимание на ситуацию на Курильских островах.

Японцы заявили о «военном» козыре в споре за Курилы

Глава государства напомнил, что Россия давно ведет на Курихал с японскими партнерами работу по созданию необходимых условий для участников экономической деятельности.

Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,Япония,
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