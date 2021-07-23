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Крым обратился к ЕСПЧ с просьбой признать водную блокаду попыткой геноцида

Анна Безрукова
28 минут назад

Водную блокаду Крыма, виновницей которой стала Украиной, следует признать попыткой геноцида. Такое заявление сделал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Его высказывание цитирует РИА Новости.

Крым обратился к ЕСПЧ с просьбой признать водную блокаду попыткой геноцида
Фото: ReutersReuters

Фикс отметил, что в последнее время в Крыму идет наполнение водохранилищ благодаря мощным ливням. Ситуация с обеспечением водой сейчас стабильная. По словам парламентария, Крыму не требуются никакие подачки от Украины.

«Для нас самое важное — не столько возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу, а привлечь каждого виновного к наказанию в соответствии с требованиями международного уголовного законодательства», — уточнил он.

Ранее появилась информация, что Россия подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую за свою историю межгосударственную жалобу в отношении Украины по событиям с 2014 года. Страна обвинила Украину в нарушении Европейской конвенции о правах человека. В своем заявлении Россия потребовала немедленного прекращения водной блокады Крыма.

Кроме этого, Москва попросила Киев не ограничивать права национальных и языковых меньшинств, в частности на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке. Также власти России считают нужным снятие запрета на вещание русскоязычных телеканалов и ограничение доступа к интернет-ресурсам и печатным СМИ на русском языке.

При этом в МИД РФ подчеркнули, что сложившаяся на Украине ситуация не оставила для России иного выбора, помимо привлечения международных судов.

Политика,Ефим Фикс,ЕСПЧ,МИД,РИА Новости,Республика Крым,Украина,
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