Лавров: Россия открыта к переговорам с ЕС о взаимном признании вакцин

Россия открыта к предложениям Европейского союза о переговорах для взаимного признания вакцин от коронавирусной инфекции и сертификатов вакцинации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, который входит в федеральную пятерку ЕР на выборах в Госдуму, на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы», передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Совсем недавно Еврокомиссия сказала: «давайте мы проведем переговоры с россиянами о взаимном признании вакцин, о взаимном признании сертификатов». Мы к этому будем только открыты», — сказал министр.

В начале июля МИД Франции призвал страны Евросоюза отказаться от использования российских и китайский вакцин, что в Кремле назвали «дискриминацией, которая неприемлема в демократическом обществе». ЕС со своей стороны предложил России взаимное сотрудничество по COVID-сертификатам. Москва ответила, что готова вести по этому вопросу диалог.