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Лавров заявил, что Россия открыта к переговорам с ЕС о взаимном признании вакцин от COVID

Газета.Ru
32 минуты назад

Россия открыта к предложениям Европейского союза о переговорах для взаимного признания вакцин от коронавирусной инфекции и сертификатов вакцинации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, который входит в федеральную пятерку ЕР на выборах в Госдуму, на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы», передает ТАСС.

Лавров: Россия открыта к переговорам с ЕС о взаимном признании вакцин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Совсем недавно Еврокомиссия сказала: «давайте мы проведем переговоры с россиянами о взаимном признании вакцин, о взаимном признании сертификатов». Мы к этому будем только открыты», — сказал министр.

В начале июля МИД Франции призвал страны Евросоюза отказаться от использования российских и китайский вакцин, что в Кремле назвали «дискриминацией, которая неприемлема в демократическом обществе». ЕС со своей стороны предложил России взаимное сотрудничество по COVID-сертификатам. Москва ответила, что готова вести по этому вопросу диалог.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Политика,Сергей Лавров,Российский фонд прямых инвестиций,Еврокомиссия,Единая Россия,Госдума,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,Россия,
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