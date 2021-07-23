Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить все необходимое для жизнедеятельности в связи с ЧП на Транссибирской железнодорожной магистрали, где из-за сильных дождей обрушился мост на перегоне Куэнга – Укурей.

«Хочу попросить правительство самым внимательным образом к этому отнестись. Жизнеобеспечение соответствующих регионов должно быть, безусловно, обеспечено. Имею в виду и продовольственные группы товаров, и все, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб», – сказал Путин, передает ТАСС.

Он добавил, что первую ветку Транссиба после ЧП планируется восстановить за двое суток, вторую – примерно за пять суток.

Утром в пятницу региональное ГУМЧС проинформировало об обрушении железнодорожного моста в Сретенском районе вблизи села Нижняя Куэнга, движение поездов по участку Транссибирской магистрали остановлено в обоих направлениях, погибших и пострадавших нет. Ведутся ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов.