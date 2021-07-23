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Путин дал поручения в связи с ЧП на Транссибе

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
33 минуты назад

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить все необходимое для жизнедеятельности в связи с ЧП на Транссибирской железнодорожной магистрали, где из-за сильных дождей обрушился мост на перегоне Куэнга – Укурей.

«Хочу попросить правительство самым внимательным образом к этому отнестись. Жизнеобеспечение соответствующих регионов должно быть, безусловно, обеспечено. Имею в виду и продовольственные группы товаров, и все, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб», – сказал Путин, передает ТАСС.

Он добавил, что первую ветку Транссиба после ЧП планируется восстановить за двое суток, вторую – примерно за пять суток.

На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост

Утром в пятницу региональное ГУМЧС проинформировало об обрушении железнодорожного моста в Сретенском районе вблизи села Нижняя Куэнга, движение поездов по участку Транссибирской магистрали остановлено в обоих направлениях, погибших и пострадавших нет. Ведутся ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов.

МЧС привлечет авиацию к аварийно-восстановительным работам на месте обрушения железнодорожного моста. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура после инцидента начала проверку.

Политика,Видео,Владимир Путин,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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