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Лавров заявил о попытках Запада создать пояс нестабильности вокруг России

RT на русскомиещё 8
7 минут назад

Страны Запада пытаются создать вокруг России пояс нестабильности за счёт её ближайших соседей, в том числе Белоруссии, Украины и Молдавии. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров: Запад формирует пояс нестабильности вокруг России
Фото: ТАССТАСС

«Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор: либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией. Хотят осваивать самым разным образом, и военным, и экономическим, территории вокруг нашей страны и окружить нас санитарным кордоном, да ещё извлекать какую-то выгоду из того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран», — сказал глава МИД, выступая перед депутатами фракции «Единая Россия».

Такая линия «самым ярким образом проявилась на Украине», также методики цветных революций пытались «обкатать» в последние месяцы в Белоруссии, рассказал министр.

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Кроме того, «американцы и европейцы» развернули геополитическую борьбу за Молдавию, «не гнушаясь открытой пропаганды в ходе предвыборной кампании», добавил Лавров.

«Ну и сейчас пытаются расширять наши западные коллеги своё присутствие, в том числе военное, по периметру наших границ, включая и Центральную Азию, и Закавказье», — заключил он.

Также министр отметил, что западные политтехнологи не скрывают своей цели расшатать внутреннюю стабильность в России накануне выборов в Госдуму.

Политика,Сергей Лавров,Единая Россия,Госдума,МИД,Россия,Молдова, Республика,Беларусь,Украина,
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