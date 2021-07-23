Лавров: Запад формирует пояс нестабильности вокруг России

«Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор: либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией. Хотят осваивать самым разным образом, и военным, и экономическим, территории вокруг нашей страны и окружить нас санитарным кордоном, да ещё извлекать какую-то выгоду из того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран», — сказал глава МИД, выступая перед депутатами фракции «Единая Россия».