Россияне предложили Путина на должность тренера сборной

Главным тренером сборной России по футболу следует назначить президента страны Владимира Путина. Так считают 2% участников опроса сервиса SuperJob, результаты которого приводит РБК.

В ходе опроса россиянам предложили ответить, кого следует назначить на пост главного тренера сборной страны по футболу вместо ушедшего в отставку Станислава Черчесова. 14% респондентов считают, что новый тренер ничего не изменит и продолжать нет смысла, поэтому следует распустить национальную команду и перестать заниматься футболом на международном уровне.

В свою очередь 3% респондентов предложили собственную кандидатуру на вакантную должность.

По 2% назвали кандидатуры Валерия Карпина, Курбана Бердыева и экс-тренера сборной Германии Йоахима Лёва.

При этом ни одной подходящей фамилии не смог назвать каждый третий участник опроса, ещё 16% ответили, что в принципе не интересуются футболом.