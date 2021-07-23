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Россияне предложили назначить тренером футбольной сборной Путина

News.ru
26 минут назад

Главным тренером сборной России по футболу следует назначить президента страны Владимира Путина. Так считают 2% участников опроса сервиса SuperJob, результаты которого приводит РБК.

Россияне предложили Путина на должность тренера сборной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ходе опроса россиянам предложили ответить, кого следует назначить на пост главного тренера сборной страны по футболу вместо ушедшего в отставку Станислава Черчесова. 14% респондентов считают, что новый тренер ничего не изменит и продолжать нет смысла, поэтому следует распустить национальную команду и перестать заниматься футболом на международном уровне.

В свою очередь 3% респондентов предложили собственную кандидатуру на вакантную должность.

По 2% назвали кандидатуры Валерия Карпина, Курбана Бердыева и экс-тренера сборной Германии Йоахима Лёва.

Также участники опроса называли в роли кандидатов на пост тренера игроков и специалистов, в числе которых Артем Дзюба, Сергей Семак, Доменико Тедеско, Леонид Слуцкий, Юрий Сёмин, Андре Виллаш-Боаш, а также политиков, например Рамзана Кадырова и Сергея Шойгу.

При этом ни одной подходящей фамилии не смог назвать каждый третий участник опроса, ещё 16% ответили, что в принципе не интересуются футболом.

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов покинул свой пост 8 июля после неудачного выступления команды на чемпионате Европы — 2020.

Политика,Доменико Тедеско,Курбан Бердыев,Артем Дзюба,Сергей Семак,Валерий Карпин,Андре Виллаш-Боаш,Сергей Шойгу,Юрий Семин,Леонид Слуцкий,Рамзан Кадыров,Станислав Черчесов,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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