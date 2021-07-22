Захарова призвала ЕСПЧ заняться своими обязанностями

Захарова посоветовала ЕСПЧ обратить внимание на регион, в котором «погибают дети от взрывов снарядов и шальных пуль», а также в котором проработавшие всю жизнь люди «не могут получить социальные пособия и пенсии, потому что они отрезаны и заблокированы».

«Пусть эти самые структуры, которые финансируются и постоянно о себе заявляют как о моральной истине в последней инстанции, попробуют не увидеть весь массив материалов, который был направлен», — заявила дипломат.

Ранее Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. В документе указывается, что Украина неоднократно нарушила несколько статей Европейской конвенции по правам человека. В частности, речь идет об ответственности Киева за гибель людей во время событий 2014 года, а также о дискриминации русскоговорящего населения, преследованиях журналистов и СМИ, блокировке поступления пресной воды в Крым и других нарушениях.