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Захарова призвала ЕСПЧ заняться своими прямыми обязанностями

Lenta.ruиещё 1
33 минуты назад

Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) следует заняться своими прямыми обязанностями. Такое мнение выразила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова призвала ЕСПЧ заняться своими обязанностями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова посоветовала ЕСПЧ обратить внимание на регион, в котором «погибают дети от взрывов снарядов и шальных пуль», а также в котором проработавшие всю жизнь люди «не могут получить социальные пособия и пенсии, потому что они отрезаны и заблокированы».

«Пусть эти самые структуры, которые финансируются и постоянно о себе заявляют как о моральной истине в последней инстанции, попробуют не увидеть весь массив материалов, который был направлен», — заявила дипломат.

Ранее Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. В документе указывается, что Украина неоднократно нарушила несколько статей Европейской конвенции по правам человека. В частности, речь идет об ответственности Киева за гибель людей во время событий 2014 года, а также о дискриминации русскоговорящего населения, преследованиях журналистов и СМИ, блокировке поступления пресной воды в Крым и других нарушениях.

Политика,Мария Захарова,ЕСПЧ,МИД,РИА Новости,
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