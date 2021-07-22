Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ

Глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ Константин Гаврилов в ходе пленарного заседания пригрозил покинуть форум, если «лживая риторика» Украины будет продолжаться, сообщает РИА «Новости».

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«Необдуманные высказывания о якобы концентрации вооруженных сил России в приграничных районах - а по завершении контрольных проверок они были возвращены в места постоянной дислокации - используются представителями Украины на ФСОБ как «ширма» для продолжающейся в течение семи лет «необычной военной деятельности» в Донбассе с привлечением до 60 тыс. украинских военнослужащих», — сказал он.

Гаврилов напомнил, что Россия осуждает «кровопролитную карательную операцию Киева против населения Донбасса» и поддерживает мирное урегулирование внутриукраинского конфликта на основе Минских соглашений и в диалоге Киева с представителями Донецка и Луганска.

С 2014 года Украина проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть в стране. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Осенью 2021 года была сформирована Трехсторонняя контактная группа, в которую вошли Украина, Россия и ОБСЕ. Группа приняла три документа, которыми регламентируются шаги по деэскалации конфликта. Тем не менее и после подписания соглашений о перемирии между самопровозглашенными республиками и Украиной регулярно происходят перестрелки.