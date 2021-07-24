ЦИК исключил Грудинина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала федеральный список кандидатов КПРФ для участия в выборах в Госдуму, исключив из него Павла Грудинина. Об этом следует из постановления ведомства в субботу, 24 июля.

— Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации», в количестве 344 человек, — говорится в документе.

Грудинина исключили из партсписка, так как его бывшая жена Ирина Грудинина отправила в ЦИК письмо о наличии у него офшора в Белизе, через который он контролировал компании в России.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев подчеркнул, что комиссия не знала о данном активе, но затем Генпрокуратура подтвердила его наличие.

На заседании Грудинин заявил, что перестал быть владельцем офшора в 2018 году. Политик попросил зарегистрировать его кандидатом, чтобы избиратели смогли решить самостоятельно, отмечает ТАСС.