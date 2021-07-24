В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

ЦИК исключил Грудинина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ

Вечерняя Москваиещё 9
14 минут назад

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала федеральный список кандидатов КПРФ для участия в выборах в Госдуму, исключив из него Павла Грудинина. Об этом следует из постановления ведомства в субботу, 24 июля.

— Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации», в количестве 344 человек, — говорится в документе.

Грудинина исключили из партсписка, так как его бывшая жена Ирина Грудинина отправила в ЦИК письмо о наличии у него офшора в Белизе, через который он контролировал компании в России.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев подчеркнул, что комиссия не знала о данном активе, но затем Генпрокуратура подтвердила его наличие.

На заседании Грудинин заявил, что перестал быть владельцем офшора в 2018 году. Политик попросил зарегистрировать его кандидатом, чтобы избиратели смогли решить самостоятельно, отмечает ТАСС.

Выборы депутатов Госдумы пройдут с 17 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября.

Политика,Видео,Павел Грудинин,Николай Булаев,КПРФ,Центризбирком России,Генпрокуратура РФ,Госдума,ИТАР-ТАСС,Россия,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители