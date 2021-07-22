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Мать десятилетнего австрийца рассказала о письме Путину

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
39 минут назад
Мать десятилетнего австрийца, написавшего письмо президенту России Владимиру Путину, Сюзанна Брандштеттер рассказала, что идея с посланием полностью принадлежит ребенку, и ответа никто не ждал.
Мать 10-летнего австрийца рассказала о письме Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Скажу вам честно, это письмо – точно не наша инициатива. Мы с мужем часто говорим о политике, в том числе с нашими детьми, мы объясняем им и рассказываем историю каждой страны. Мы действительно много говорим о политике дома, в том числе о России, и нам просто не нравится, когда об одной стране говорят только плохое, так нельзя – всегда есть две стороны медали», – передает РИА «Новости» слова мамы мальчика.
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Она сказала, что ее муж австриец, а она – словачка, поэтому определенную симпатию к России, конечно, испытывает. По ее словам, они вместе смотрели много документальных фильмов, ребенок знает словацкую культуру и что в России все очень схоже – там очень гостеприимно, это огромная страна, и семья хочет как-нибудь отправиться туда в отпуск.
«Маттиаса интересовало, почему происходит так, а не иначе, мы ему объясняли, как это объясняют ребенку. Маттиаса это как-то восхитило, и в какой-то момент он подошел ко мне и сказал: «мама, я должен написать письмо Путину». Мы ему сказали, что у президента, конечно, есть другие заботы. В общем, мы сказали – хорошо, давай попробуем, пиши, что ты думаешь, что хочешь сказать», – сказала Сюзанна.
Она отметила, что весь текст Маттиас написал сам, родители даже особо не проверяли грамматику, только напечатали на компьютере выбранным им шрифтом.
«Нам никто не верит, думают, что мы его заставили, но нет, это правда все пришло ему в голову. Мы и подумать не могли, что нам ответят. Просто сказали сыну, давай ты попробуешь, и посмотрим», – поделилась Сюзанна.
В российском посольстве в Вене сообщили, что по просьбе Маттиаса направили ему фото президента России с личным автографом, а также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык. В Кремле при этом заявили, что пока не видели письма.
«Сегодня мы получили письмо и через (сопредседателя российско-австрийского форума «Сочинский диалог») Кристофа Ляйтля – книги. Маттиас открыл письмо сам и был поражен», – рассказала мама мальчика.
Посольство России в Австрии ранее сообщило, что десятилетний Маттиас Брандштеттер в письме Путину попросил не терять веру в Европу. Он также рассказал, что очень интересуется Россией и начал учить русский язык. По его словам, страны Европы и Россия – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом, и он думает, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче.
Политика,Кристоф Ляйтль,Владимир Путин,РИА Новости,Россия,
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