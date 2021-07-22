Мать 10-летнего австрийца рассказала о письме Путину

Она сказала, что ее муж австриец, а она – словачка, поэтому определенную симпатию к России, конечно, испытывает. По ее словам, они вместе смотрели много документальных фильмов, ребенок знает словацкую культуру и что в России все очень схоже – там очень гостеприимно, это огромная страна, и семья хочет как-нибудь отправиться туда в отпуск.
Она отметила, что весь текст Маттиас написал сам, родители даже особо не проверяли грамматику, только напечатали на компьютере выбранным им шрифтом.
В российском посольстве в Вене сообщили, что по просьбе Маттиаса направили ему фото президента России с личным автографом, а также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык. В Кремле при этом заявили, что пока не видели письма.
Посольство России в Австрии ранее сообщило, что десятилетний Маттиас Брандштеттер в письме Путину попросил не терять веру
в Европу. Он также рассказал, что очень интересуется Россией и начал учить русский язык. По его словам, страны Европы и Россия – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом, и он думает, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче.