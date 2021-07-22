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МИД РФ о жалобе в ЕСПЧ: Киев не оставил Москве выбора

ИА Regnum
37 минут назад
Российская сторона рассчитывает на беспристрастное и неполитизированное отношение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) к жалобе, поданной против Украины. У Москвы не оставалось иного выбора, говорится в комментарии МИД России, опубликованном 22 июля.
МИД РФ о жалобе в ЕСПЧ: Киев не оставил Москве выбора
Фото: ТАССТАСС
Москва также надеется на то, что суд досконально изучит представленные истцом материалы и доказательства. Решение российских властей подать жалобу было взвешенным, к нему привели несколько причин, в том числе полное игнорирование международными структурами ситуации на Украине.
«Данный шаг назрел уже давно. Сложившаяся обстановка на Украине не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия впервые обратилась в ЕСПЧ с жалобой против другого государства — Украины. Жалоба касается событий, произошедших после госпереворота в Киеве в 2014 году. В их числе — гибель мирного населения Донбасса, сожжений людей в Одессе, дискриминация русскоговорящего населения, блокада Крыма и другое.
Политика,ЕСПЧ,МИД,Москва,Киев,Украина,
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