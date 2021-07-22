МИД РФ о жалобе в ЕСПЧ: Киев не оставил Москве выбора

Москва также надеется на то, что суд досконально изучит представленные истцом материалы и доказательства. Решение российских властей подать жалобу было взвешенным, к нему привели несколько причин, в том числе полное игнорирование международными структурами ситуации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия впервые обратилась в ЕСПЧ с жалобой против другого государства — Украины. Жалоба касается событий, произошедших после госпереворота в Киеве в 2014 году. В их числе — гибель мирного населения Донбасса, сожжений людей в Одессе, дискриминация русскоговорящего населения, блокада Крыма и другое.