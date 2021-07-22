В Госдуме оценили компромисс США и Германии по «СП – 2»

«США с одной стороны крайне недовольны, но видят неизбежность завершения проекта, с другой — хотят сохранить способ контролировать ситуацию в Европе, особенно, если это касается отношений с Россией», — отметил Железняк.
При этом, по его мнению, сделка между США и Германией не имеет никакого отношения ни к европейской энергетической безопасности, ни к интересам украинских граждан, несмотря на особый пункт о сохранении транзита газа через Украину.
Каким образом Германия намерена обеспечить продление транзита газа через Украину до 2034 года остается непонятным. Очевидно, над этим будет думать уже новый канцлер, добавил парламентарий.