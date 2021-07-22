Мэр Керчи ушел в отставку

Глава Крыма Сергей Аксенов
заявил об отставке мэра Керчи Сергея Бороздина
. "Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщил Аксенов на странице "ВКонтакте". Исполняющим обязанности главы администрации города назначен председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк
. Решение о назначении нового мэра Керчи будет принято в ближайшее время. Бороздин занимал должность с мая 2017 года. В январе этого года чиновнику был объявлен выговор от руководства республики за недостижение целевых показателей по итогам 2020 года. Ранее сообщалось об отставке мэра Владивостока.