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Мэр Керчи ушел в отставку

Газета.Ru
1 час назад
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отставке мэра Керчи Сергея Бороздина. "Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщил Аксенов на странице "ВКонтакте". Исполняющим обязанности главы администрации города назначен председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Решение о назначении нового мэра Керчи будет принято в ближайшее время. Бороздин занимал должность с мая 2017 года. В январе этого года чиновнику был объявлен выговор от руководства республики за недостижение целевых показателей по итогам 2020 года. Ранее сообщалось об отставке мэра Владивостока.
Мэр Керчи ушел в отставку
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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