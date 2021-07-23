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Мишустин призвал нарастить тестирование на коронавирус

Российская Газетаиещё 1
1 час назад

Ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Необходимо продолжать тестирование на выявление инфекции. К сожалению, эта работа не везде ведется на достаточном уровне, есть отстающие регионы", - констатировал он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

Мишустин призвал нарастить тестирование на коронавирус
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Субъекты Федерации призвали наращивать объемы тестирования до уровня, установленного Роспотребнадзором. Не все регионы, подчеркнул глава правительства, следуют и другим рекомендациям главного санитарного врача страны.

"Сегодня самым эффективным способом защитить себя от коронавируса остается вакцинация, - сказал Мишустин. - Своевременно сделанная прививка помогает обезопасить себя и окружающих от заболевания и его последствий". В целом по стране за последнее время темпы вакцинации выросли почти в два раза. Ситуация по регионам тем не менее очень разная, заметил премьер.

Политика,Михаил Мишустин,Роспотребнадзор,
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