Мишустин призвал нарастить тестирование на коронавирус

"Сегодня самым эффективным способом защитить себя от коронавируса остается вакцинация, - сказал Мишустин. - Своевременно сделанная прививка помогает обезопасить себя и окружающих от заболевания и его последствий". В целом по стране за последнее время темпы вакцинации выросли почти в два раза. Ситуация по регионам тем не менее очень разная, заметил премьер.