Отметки в паспорт о браке и детях перестали быть обязательными

Отметки в паспортах о регистрации и расторжении брака, а также о детях теперь будут делать по желанию граждан. Об этом говорится в постановлении правительства.

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В обязательном порядке в паспорте будут производиться записи о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности.

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Насколько это упростит жизнь и не станет ли лазейкой для брачных аферистов? Комментирует партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров

— Звучит хайпово, но на самом деле это техника. Примерно то же самое, что несколько лет назад отменили свидетельство о праве собственности.

— То есть это общий тренд на упрощение бюрократических моментов?

— Да, это скорее общий тренд на то, что вся информация хранится в цифровом виде, и ее подтверждение можно моментально получить с госуслуг. Если помните, некоторое время назад была новость о том, что планируется сделать единый реестр домохозяйств и поручили это ФНС . Это все новости одного порядка.

— Не даст ли отсутствие отметок о детях и браках почву для брачных аферистов и других мошенничеств?

— Наверное, при желании аферисты могут и сейчас найти какие-то варианты. С точки зрения заключения брака, реестр ЗАГС ведется в электронном виде (его, кстати, администрирует ФНС), поэтому не получится ситуации, что можно пойти и заключить два раза брак, потому что нет штампа в паспорте.

Государство и раньше обладало всей полнотой систематизированной информации о гражданах. Сейчас бумажные носители безвозвратно уходят в прошлое, отмечает основатель компании Tazeros Global Артур Хачуян

— Мы идем к тому, что из-за цифровизации у нас появляется огромное количество всевозможных электронных сервисов — электронные трудовые книжки, больничные листы и все прочее. Это не означает, что информации у государства раньше не было. Она была, просто в другом виде — в виде бумажек и справок. Но то, что сейчас мы вводим в эту сферу электронную систему, не значит, что этих данных раньше не было.

— А то, что теперь не будет аналогового дубликата этой информации, а только базы данных, это не создаст простор для работы мошенников и аферистов?

— Насчет мошенников — может быть, где-то что-то появится, у нас сейчас и ковидными справками торгуют. Но это опять же естественный процесс цифровизации государства.