Написавший письмо Путину мальчик из Австрии получил ответ

Мальчик написал, что многие в Европе относятся к России по-доброму и желают более близкого партнёрства, а европейские страны и Россия — связанные экономически соседи.

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Но, пожалуй, главный посыл обращения — «Пожалуйста, не теряйте веру в Европу», — написала пресс-служба МИД РФ.

Также МИД РФ поблагодарило Маттиаса Брандштеттер за интересное послание. Ведомство уточнило, что Россия по-прежнему доступна для диалога с каждым заинтересованным в совместной работе, которая ведёт к общему здоровью, благополучию и прогрессу.

Владимир Путин исполнил просьбу дагестанского школьника, который просил главу государства подарить ему коня. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе минсельхозпрода республики.

По данным ведомства, к президенту обратился ученик девятого класса из села Дюзлер Дербентского района Рашид Алиев. Он просил Путина подарить ему двухгодовалого коня карачаевской породы. Пожелание четырнадцатилетнего юноши было исполнено, коня ему передал министр сельского хозяйства Дагестана

Семилетий школьник из Бишкека Рустам Ташматов, который написал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой исполнить в Новый год его мечту — стать акционером «Газпрома» — получил подарки из Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе Россотрудничества, Ташматов из столицы Киргизии получил тульский пряник, который, по его словам, он никогда не пробовал, портрет Путина с автографом и термокружку — такую же, как и та, которая стоит на столе президента во время публичных мероприятий, в том числе ежегодной пресс-конференции 17 декабря.

Церемония вручения подарка прошла в Российском центре науки и культуры в Бишкеке. Представитель федерального агентства в Киргизии Виктор Нефедов также подарил ребенку Большую универсальную школьную энциклопедию и пожелал ему удачной карьеры на политическом поприще.

О письме Рустама Ташматова Путину стало известно 16 декабря. Представители Россотрудничества выразили надежду, что мальчик сохранит свой интерес к нефтегазовой отрасли и в будущем.

Многодетная семья из Обнинска Калужской области получила новогодний подарок от президента РФ. Щенок лабрадора поможет девочке с особенностями в социализации, рассказали в администрации Обнинска.

В ноябре глава многодетной семьи Андрей Папанов написал письмо Владимиру Путину, в котором рассказал, что его 12-летней дочери нужна собака.

В семье Андрея и Олеси Папановых четверо детей. Старшая девочка Екатерина учится в школе-интернате для детей с особенностями развития "Надежда". Она на индивидуальном обучении. К тому же занимается в реабилитационном центре "Доверие". Специалисты сказали родителям, что лучшей социализации ребенка с такими особенностями помогает общение с животными.

Щенка лабрадора от имени Президента России привезли домой Папановым региональный министр труда и соцзащиты, председатель комитета ветеринарии и мэр Обнинска. Новому члену семьи обрадовались все - и дети, и взрослые.

- Хотел поделиться историей своей семьи и вдохновить других людей, которые также оказались в непростой жизненной ситуации, - поделился Андрей Папанов.

Родители четверых детей, один из которых аутист, сумели создать теплую и дружную атмосферу в семье, когда все заботятся друг о друге. "Родители грамотно подходят к воспитанию детей и заботливо относятся к своему особенному ребенку", - отмечают специалисты. Подарок президента РФ - маленького лабрадора - восприняли как новогоднее чудо.

View this post on Instagram A post shared by Правительство Приморского края (@primorskyadmin) Президент России Владимир Путин исполнил просьбу страдающей аутизмом девочки по имени Вероника из приморского города Славянка, которая очень хотела получить собаку. Об этом сообщается в среду на официальной странице администрации Приморского края в Instagram.

"Сегодня мечта маленькой девочки из Славянки сбылась - Веронике подарили щенка золотистого ретривера. Она вместе с мамой написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой подарить ей питомца. У девочки аутизм, и эта собака сделает ее счастливее", - отметили в администрации Приморья.

Семья попросила собаку именно этой породы не случайно. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, такие животные прекрасно подходят для детей с подобными особенностями развития. У этих собак спокойный, дружелюбный характер, поэтому их активно привлекают к реабилитации детей, в том числе в реабилитационных центрах Приморья.