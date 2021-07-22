Лавров провёл переговоры с главой МИД Боливии

«В ходе беседы, прошедшей в доброжелательном и конструктивном ключе, предметно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-боливийского партнёрства в соответствии с установками, которые были заданы президентами двух стран по итогам их телефонных разговоров в январе и апреле сего года», — говорится в заявлении.