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В Кремле начались переговоры Путина и Алиева

News.ru
1 час назад
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева начались в Кремле.
В Кремле начались переговоры Путина и Алиева
Фото: ТАССТАСС
Планируется, что главы государств обсудят реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху, а также вопросы двустороннего сотрудничества.
До сегодняшней встречи азербайджанский лидер посещал российскую столицу в январе этого года. Политик участвовал в подписании трёхстороннего соглашения по развитию Карабаха. Тогда президент России выразил уверенность, что реализация достигнутых договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам.
23 июня Путин поговорил с Алиевым о ситуации в регионе. Политики обсудили работу в трёхстороннем формате и подтвердили настрой на укрепление отношений двух стран.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Политика,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Азербайджан,
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