В Кремле начались переговоры Путина и Алиева

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Планируется, что главы государств обсудят реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

До сегодняшней встречи азербайджанский лидер посещал российскую столицу в январе этого года. Политик участвовал в подписании трёхстороннего соглашения по развитию Карабаха. Тогда президент России выразил уверенность, что реализация достигнутых договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам.

23 июня Путин поговорил с Алиевым о ситуации в регионе. Политики обсудили работу в трёхстороннем формате и подтвердили настрой на укрепление отношений двух стран.