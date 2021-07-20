«Единая Россия» призвала партии подписать соглашение «За безопасные выборы!»

«Единая Россия» призвала участников предвыборной гонки присоединиться к соглашению «За безопасные выборы!» и организовать агитацию с соблюдением всех антикоронавирусных норм. Соответствующее обращение размещено на сайте партии.

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19 сентября, в единый день голосования, состоятся выборы депутатов Государственной думы РФ , губернаторов российских регионов, а также выборы депутатов региональных законодательных органов государственной власти.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на совместном с главврачом Коммунарки Денисом Проценко брифинге напомнил, что нынешняя избирательная кампания проходит в условиях пандемии.

Партия «Единая Россия» предложила всем участникам предвыборной гонки в рамках соглашения «За безопасные выборы!» взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с минимальным количеством массовых мероприятий, а также обеспечить агитаторов и сотрудников штабов средствами индивидуальной защиты.

«Безусловно, выборы важны, но еще важнее здоровье и безопасность наших граждан», - подчеркнул Андрей Турчак, отметив, что «Единая Россия» со своей стороны все положения соглашения будет неукоснительно соблюдать.

В свою очередь Денис Проценко заявил, что пандемия не закончилась и для него лично, а также для врачей Коммунарки, где лечатся больные коронавирусом, «смерти – не пустые слова».

«Призываю всех соблюдать социальную дистанцию, правильно носить маски и регулярно их менять», - подчеркнул он, напомнив также о важности вакцинации.